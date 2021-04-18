Сегодня, 18 апреля, пророссийские террористы нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции, находящиеся в ответственности оперативно-тактической группы «Восток». В результате обстрела погиб один военнослужащий, еще один боец получил осколочное ранение.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группа «Восток».

Раненному бойцу оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. На месте трагедии работает командный состав воинской части и рабочая группа Военной служба правопорядка Вооруженных сил Украины.

Ранее НикВести сообщали, что за минувшие 24 часа 17 апреля пророссийские боевики на Донбассе 17 раз открывали прицельный огонь по расположению ВСУ, один из военнослужащих был ранен осколками.