За минувшие 24 часа пророссийские боевики на Донбассе 17 раз открывали прицельный огонь по расположению ВСУ, один из военнослужащих был ранен осколками.

Об этом сообщает пресс-штаб ООС.

Так, в районе населенного пункта Новомихайловка враг обстрелял позиции из противотанковой пушки МТ-12.

К схожей тактике провокаций оккупанты решили прибегнуть и у населенных пунктов Майорск, Новгородское, Зайцево, Южное, Шумы и Луганское, произведя обстрел украинских позиций с запрещенных Минскими соглашениями минометов 82-го и 120-го калибра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В предместьях Песков, Широкино, Авдеевки и Водяного российско-оккупационные войска стреляли по военнослужащим ВСУ из подствольных, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и автоматов.

Во время одного из обстрелов ранение средней тяжести получил военнослужащий.

Украина проинформировала ОБСЕ про нарушения соглашений со стороны террористов и пророссийских боевиков.

На провокации и прицельные обстрелы украинские войска открывали ответный огонь.

Также по состоянию на 7 утра 18 апреля успели зафиксировать еще одно нарушение режима прекращения огня со стороны оккупантов в районе Авдеевки: расположение ВСУ обстреляли с гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, Украина высылает старшего дипломата посольства Российской Федерации в Киеве. Так в МИД отреагировали на действия РФ, которая предписала покинуть Россию украинскому консулу Александру Сосонюку.