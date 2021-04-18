В Харьковской области злоумышленники для начала избили жертву битами, а потом один из них выстрелил в тело мужчины из травматического пистолета.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

18 апреля около 7:00 29-летний житель села Хроли направлялся в магазин. По дороге он встретил двух мужчин с битами в руках, с которыми у него уже были стычки в прошлом. Убегая от них, потерпевший забежал в кафе-магазин. Нападавшие догнали его, избили битами и сделали несколько выстрелов из травматического пистолета.

29-летнего пострадавшего с травмами головы и пулевыми ранениями туловища доставили в больницу.

За считанные часы полицейские задержали злоумышленников. Это 36-летний местный житель, ранее судимый за имущественный преступление, а также 33-летний безработный харьковчанин. В настоящее время с ними работают следователи.

Открыто уголовное производство, предусмотренное частью 2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция по данной статье предусматривает до 15 лет тюремного заключения или вовсе пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Новом Буге двое подростков 16-ти и 17-ти лет до смерти избили 32-летнего местного жителя.