К северу от Каира 18 апреля сошел с рельсов пассажирский поезд, в результате чего погибли по меньшей мере 11 человек, еще около сотни травмированы.

Об этом сообщила египетская власть, передает Associated Press.

Четыре вагона поезда сошли с рельсов в городе Бенха, расположенном неподалеку от Каира. На видео с места происшествия видно перевернутые вагоны.

В заявлении администрации железной дороги говорится, что поезд ехал из египетской столицы в город Мансура, расположенный в дельте Нила. В заявлении Министерства здравоохранения говорят, что кроме погибших, пострадали еще по меньшей мере 98 человек, у большинства из которых переломы, порезы и синяки. В министерстве добавили, что на место происшествия направили около 60 машин скорой помощи, а раненые были доставлены в ближайшие больницы.

Тела погибших и выживших искали под обломками поезда. Что стало причиной аварии — пока неизвестно. Прокуратура сообщила, что расследует это.

У железнодорожной системы Египта плохое техническое обслуживание и плохое управление. По официальным данным, только в 2017 году в стране было 1 793 железнодорожных происшествия. В прошлом году два пассажирских поезда столкнулись поблизости средиземноморского портового города Александрия, в результате чего погибли 43 человека. В 2016 году не менее 51 человека погибли в результате столкновения двух пригородных поездов под Каиром.

Самая масштабная авария поезда в Египте произошла в 2002 году, когда больше трехсот человек погибли в результате пожара, который вспыхнул в скоростном поезде, следовавшем из Каира на юг Египта.