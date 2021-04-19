В Чикаго в воскресенье во время стрельбы в МакДональдсе погибла семилетняя девочка, а ее отец получил тяжелое ранение.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на местные СМИ.

По данным полиции, по 28-летнему мужчине Йонте Адамсу и его дочери Жаслин начали стрелять, когда они находились в авто на парковке МакДональдса.

Работник МакДональдса рассказал, что два человека вышли из серой машины и начали стрельбу по автомобилю Адамса.

Девочка была поражена несколькими пулями и погибла сразу. Отца ранили в туловище, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Сообщается, что полиция пока не поймала нападающих и никаких задержаний не проводила.

Напомним, 15 апреля в США стрелок убил 8 человек и покончил с собой на территории почты.