В Чикаго в воскресенье во время стрельбы в МакДональдсе погибла семилетняя девочка, а ее отец получил тяжелое ранение.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на местные СМИ.
По данным полиции, по 28-летнему мужчине Йонте Адамсу и его дочери Жаслин начали стрелять, когда они находились в авто на парковке МакДональдса.
Работник МакДональдса рассказал, что два человека вышли из серой машины и начали стрельбу по автомобилю Адамса.
Девочка была поражена несколькими пулями и погибла сразу. Отца ранили в туловище, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Сообщается, что полиция пока не поймала нападающих и никаких задержаний не проводила.
Напомним, 15 апреля в США стрелок убил 8 человек и покончил с собой на территории почты.
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В Чикаго в воскресенье во время стрельбы в МакДональдсе погибла семилетняя девочка, а ее отец получил тяжелое ранение.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на местные СМИ.
По данным полиции, по 28-летнему мужчине Йонте Адамсу и его дочери Жаслин начали стрелять, когда они находились в авто на парковке МакДональдса.
Работник МакДональдса рассказал, что два человека вышли из серой машины и начали стрельбу по автомобилю Адамса.
Девочка была поражена несколькими пулями и погибла сразу. Отца ранили в туловище, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Сообщается, что полиция пока не поймала нападающих и никаких задержаний не проводила.
Напомним, 15 апреля в США стрелок убил 8 человек и покончил с собой на территории почты.