По данным полиции, по меньшей мере восемь человек были убиты в результате стрельбы в американском городе Индианаполис вооруженным преступником, который покончил с собой после массового убийства.

Об этом передает New York Times.

Все жертвы были обнаружены на объекте почтовой службы FedEx, где произошла стрельба поздно вечером в четверг, 15 апреля, сообщила на пресс-конференции пресс-секретарь полиции Джина Кук, добавив, что еще несколько человек были доставлены в больницу.

Один человек, который сказал, что работает на заводе, рассказал местному телеканалу WISH-TV, что видел, как вооруженный преступник начал стрелять, и слышал более 10 выстрелов.

— Я видел человека с каким-то оружием, автоматом, и он стрелял в открытую. Я сразу пригнулся и испугался, — сказал Иеремия Миллер.

Пресс-секретарь полиции Индианаполиса Джина Кук сказала репортерам, что офицеры отреагировали на «инцидент с активным стрелком», добавив, что, по их мнению, преступник покончил жизнь самоубийством.

По ее словам, власти сочли, что непосредственной угрозы общественной безопасности больше нет.

Представитель FedEx подтвердил, что это предприятие было местом стрельбы, и сказал, что компания сотрудничает с властями.

— Нам известно о трагической стрельбе на нашем наземном объекте недалеко от аэропорта Индианаполиса, — сказали в компании.

Напомним, в американском штате Северная Каролина, в Уилмингтоне, в результате стрельбы на вечеринке погибли три человека и еще четверо получили ранения.