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В американском штате Северная Каролина, в Уилмингтоне, в результате стрельбы на вечеринке погибли три человека и еще четверо получили ранения.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой н американские СМИ.
Полиция пока никого не задержала в связи с инцидентом. По меньшей мере один человек, которого подозревают в совершении стрельбы, скрылся с места преступления, заявили в полиции Уилмингтон.
Ни личности злоумышленников, ни мотивы пока не установлены.
Правоохранители описывают событие как «конфликт с применением оружия», но не предоставляют деталей. Известно, что стрельба произошла в доме.
Напомним, в марте в штате Колорадо в городе Боулдер мужчина открыл огонь в супермаркете, убив 10 человек. Погиб в частности полицейский, который первым прибыл на место происшествия. Нападающего впоследствии арестовали.
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В американском штате Северная Каролина, в Уилмингтоне, в результате стрельбы на вечеринке погибли три человека и еще четверо получили ранения.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой н американские СМИ.
Полиция пока никого не задержала в связи с инцидентом. По меньшей мере один человек, которого подозревают в совершении стрельбы, скрылся с места преступления, заявили в полиции Уилмингтон.
Ни личности злоумышленников, ни мотивы пока не установлены.
Правоохранители описывают событие как «конфликт с применением оружия», но не предоставляют деталей. Известно, что стрельба произошла в доме.
Напомним, в марте в штате Колорадо в городе Боулдер мужчина открыл огонь в супермаркете, убив 10 человек. Погиб в частности полицейский, который первым прибыл на место происшествия. Нападающего впоследствии арестовали.