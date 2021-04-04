В американском штате Северная Каролина, в Уилмингтоне, в результате стрельбы на вечеринке погибли три человека и еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой н американские СМИ.

Полиция пока никого не задержала в связи с инцидентом. По меньшей мере один человек, которого подозревают в совершении стрельбы, скрылся с места преступления, заявили в полиции Уилмингтон.

Ни личности злоумышленников, ни мотивы пока не установлены.

Правоохранители описывают событие как «конфликт с применением оружия», но не предоставляют деталей. Известно, что стрельба произошла в доме.

Напомним, в марте в штате Колорадо в городе Боулдер мужчина открыл огонь в супермаркете, убив 10 человек. Погиб в частности полицейский, который первым прибыл на место происшествия. Нападающего впоследствии арестовали.