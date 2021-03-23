В США в штате Колорадо в городе Боулдер мужчина открыл огонь в супермаркете, убив 10 человек. Погиб в частности полицейский, который первым прибыл на место происшествия. Нападающего впоследствии арестовали.

Об этом пишет Reuters.

Погибшем полицейском Эрику Талли был 51 год, у него осталось 7 детей.

Правоохранители не раскрывают подробностей происшествия и мотивов нападения. В то же время отмечают, что стрелок при задержании был ранен.

На видеозаписи с места происшествия видно, как бородатого мужчины без рубашки в шортах вывели из магазина в наручниках, а потом положили на носилки и поместили в машину. У него была окровавленная нога.

Отмечается, что когда человек открыл огонь, покупатели и сотрудники супермаркета в панике начали бежать к выходу.

— Мы были на кассе, когда начались выстрелы. Я сказала своему сыну Николасу, чтобы он пригнулся. Мы просто начали слушать... Потом я сказала: «Николас, беги», - рассказывает очевидец этих событий Сара Муншедоу.

В Соединенном международном союзе работников пищевой промышленности и торговли, который представляет 32 сотрудника этого супермаркета, говорят, что работники помогали покупателям спастись, направляя их к задним выходам.

Напомним, что Президент США Джо Байден призвал ужесточить законодательство, регулирующее ношение и использование оружия в стране. Свое заявление он приурочил к третьей годовщине массовой стрельбы в школе в городе Паркленд, где погибли 17 человек.