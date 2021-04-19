В Одесской области на украинско-молдавской границе правоохранители обрезали сто метров подземного трубопровода, предположительно, его проложили для транспортировки алкогольной продукции.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
На уровне ниже земли пограничники отыскали пластиковый шланг диаметром в 3 сантиметра – его могли подготовить для перекачки спирта, но в последнее время не эксплуатировали, так как при проверке от него не исходило характерного запаха и изнутри материал бы сухим.
Чтобы раскопать всю контрабандную сеть правоохранителям пришлось задействовать спецтехнику, которая вынула из-под земли 100 метров шланга, который тянулся до частных домов села Розаловки на Одесчине.
Продолжаются следственные действия.
Ранее НикВести сообщали, в одном из портов Николаева правоохранители проверяли документы граждан РФ, которые хотели попасть в Украину. Оказалось, что оба бывали в Крыму с российской стороны: обоих и вернули домой с запретом на посещение Украины сроком на три года.
|
Пішов у засвіти академік Володимир Чепелик - співавтор пам'ятника корабелам і флотоводцям у МиколаєвіТарас Кремінь
|
Ставки чьей зарплаты больше, чем наша жизнь?Александр Жолобецкий
|
Боже, за що все це нам!Станислав Мартиросов
В Одесской области на украинско-молдавской границе правоохранители обрезали сто метров подземного трубопровода, предположительно, его проложили для транспортировки алкогольной продукции.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
На уровне ниже земли пограничники отыскали пластиковый шланг диаметром в 3 сантиметра – его могли подготовить для перекачки спирта, но в последнее время не эксплуатировали, так как при проверке от него не исходило характерного запаха и изнутри материал бы сухим.
Чтобы раскопать всю контрабандную сеть правоохранителям пришлось задействовать спецтехнику, которая вынула из-под земли 100 метров шланга, который тянулся до частных домов села Розаловки на Одесчине.
Продолжаются следственные действия.
Ранее НикВести сообщали, в одном из портов Николаева правоохранители проверяли документы граждан РФ, которые хотели попасть в Украину. Оказалось, что оба бывали в Крыму с российской стороны: обоих и вернули домой с запретом на посещение Украины сроком на три года.