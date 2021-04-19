В Одесской области на украинско-молдавской границе правоохранители обрезали сто метров подземного трубопровода, предположительно, его проложили для транспортировки алкогольной продукции.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

На уровне ниже земли пограничники отыскали пластиковый шланг диаметром в 3 сантиметра – его могли подготовить для перекачки спирта, но в последнее время не эксплуатировали, так как при проверке от него не исходило характерного запаха и изнутри материал бы сухим.

Чтобы раскопать всю контрабандную сеть правоохранителям пришлось задействовать спецтехнику, которая вынула из-под земли 100 метров шланга, который тянулся до частных домов села Розаловки на Одесчине.

Продолжаются следственные действия.

Ранее НикВести сообщали, в одном из портов Николаева правоохранители проверяли документы граждан РФ, которые хотели попасть в Украину. Оказалось, что оба бывали в Крыму с российской стороны: обоих и вернули домой с запретом на посещение Украины сроком на три года.