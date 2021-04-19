Инспекторы рыбоохранного патруля обнаружили нарушителя, который ловил рыбу сетями без разрешения на промысел.

Об этом пишут на странице Николаевского рыбоохранного патруля в Facebook.

Инцидент задокументировали на Днепровско-Бугском лимане. Браконьер незаконно добыл 192 экземпляра серебристого карася, 78 единиц черноморской сельди, 45 пузанков и 2 камбалы глосса. Их общий вес составил 70 килограмм.

Злоумышленник нанес убытки размером 25 874 гривен. На него составили админпротокол по части 4 статьи 85 КУоАП.

Напомним, ночью 7 апреля николаевские патрульные задержали мужчину, который осуществлял лов рыбы с помощью запрещенного орудия.