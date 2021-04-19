В понедельник, 19 апреля, в Николаеве на углу улиц 1-й Слободской и Пограничной провалился асфальт.

Об этом сообщается на странице Николаевской ТЭЦ в Facebook.

Провал случился посреди проезжей части. Коммунальщики оградили место провала сигнальными лентами и предпреждающими знаками.

Происшествие случилось вследствие порыва трубопровода во время гидравлических испытаний. Отмечается, что устранение деффекта начнется в ближайшее время.

Напомним, ранее подобное разрушение произошло на углу улиц Кузнецкой и 3-й Слободской.

Фото Александра Говорова/Facebook