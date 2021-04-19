В течение суток разоблачены 36 нелегальных игорных заведений в Киевской области. По фактам занятия игорным бизнесом начато более 40 производств в рамках которых проведено более полусотни обысков, изъяты 458 единиц игрового оборудования и компьютерной техники, наличные средства, а также черновые записи.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

В рамках расследования одного из начатых уголовных производств сообщено о подозрении организатору и четырем участникам преступной группировки по факту незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр, совершенной организованной группой (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 УК Украины).

В ходе расследования данного уголовного производства правоохранителями проведены около 10 обысков. По их результатам изъяты черновые бухгалтерские записи, компьютерная техника с установленным программным обеспечением, флэш-накопители, видеорегистраторы, сетевое оборудование, мобильные телефоны, наличные средства и другие доказательства противоправной деятельности членов группы.

Напомним, полицейские освободили двух граждан Греции, которых похитили и пытали, вымогая деньги и недвижимость в элитных районах Одессы. По подозрению в организации преступления задержали гражданскую супругу одного из потерпевших.