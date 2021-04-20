На Донбассе за прошедшие сутки, 19 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Так, противник применил минометы 120-го калибра вблизи Авдеевки, а возле Южного — противотанковые ракетные комплексы, зенитные установки, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Возле Майорского боевики совершили обстрел позиций ООС из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Песков противник применил крупнокалиберные пулеметы, подствольные и станковые противотанковые гранатометы.
Также враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2 возле Зайцево.
«Боевых потерь среди наших защитников за минувшие сутки нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК», — сообщили в штабе.
С начала суток боевики один раз открывали огонь по позициям украинских военных возле Золотого-4 из гранатометов различных систем. Потерь среди украинских военных нет.
Ранее представители глав государств «нормандской четверки» подтвердили стремление к соблюдению режима полного прекращения огня на Донбассе. Стороны обсудили практические шаги для реализации этого предложения.
На Донбассе за прошедшие сутки, 19 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Так, противник применил минометы 120-го калибра вблизи Авдеевки, а возле Южного — противотанковые ракетные комплексы, зенитные установки, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Возле Майорского боевики совершили обстрел позиций ООС из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Песков противник применил крупнокалиберные пулеметы, подствольные и станковые противотанковые гранатометы.
Также враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2 возле Зайцево.
«Боевых потерь среди наших защитников за минувшие сутки нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК», — сообщили в штабе.
С начала суток боевики один раз открывали огонь по позициям украинских военных возле Золотого-4 из гранатометов различных систем. Потерь среди украинских военных нет.
Ранее представители глав государств «нормандской четверки» подтвердили стремление к соблюдению режима полного прекращения огня на Донбассе. Стороны обсудили практические шаги для реализации этого предложения.