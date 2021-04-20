В Заводском районе Николаева неизвестные «черные археологи» проводят раскопки памятника национального значения «Дідова хата-1».

Об этом в соцсети сообщил активист Илья Зелинский.

В данный момент он находится на месте незаконных раскопок. Илья Зелинский пояснил, что о раскопках, которые ведутся около месяца, ему сообщили местные жители.

Активист напомнил, что на этом месте выдавались земли тем воинам из числа скифов и ольвиополитов, которые выбили войска Александра Македонского.

Напомним, ущерб, нанесенный историко-археологическим ценностям от разрушения «черными археологами» уникального скифского кургана в Николаевской области, составляет 151 миллион гривен.

Начальник Главного управления Нацполиции в Николевской области Сергей Шайхет отчитался по поводу незаконного разрытия скифского кургана в Казанковском районе.