В течение трех месяцев 2021 года украинские журналисты 21 раз подвергались физической агрессии во время профессиональной деятельности. Больше всего инцидентов зафиксировали в феврале.

Такую статистику обнародовал Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ).

в январе задокументировали три случая насилия, в феврале - 14, в марте - четыре.

— В основном это инциденты, связанные с агрессивным препятствованием выполнению редакционных задач работниками масс-медиа и журналистами-фрилансерами. Обстоятельства отдельных атак свидетельствуют об умышленном намерении мести за публикацию «неудобных» материалов, — говорится в сообщении.

10 февраля в Одессе агрессивно настроенная компания напала на съемочную группу «Седьмого канала» во время съемок на местном рынке. Из рук телеоператора выбили камеру. Суд назначил наказание нападавшему в виде ограничения свободы на срок 2 года.

Кроме того, жестокое избиение журналиста чиновником зафиксировано в Черкассах, в Киеве телеоператора укусили за руку, в Виннице журналисту сломали палец.

— В Национальном союзе журналистов Украины возмущены значительной физической агрессией по отношению к журналистам, хотя и отмечают оперативное реагирование полиции на обращения работников СМИ, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Украине каждая четвертая редакция сталкивается с препятствием журналистской работе под предлогом карантина. Журналисты местных СМИ жалуются на закрытость местной власти и избирательность допуска на мероприятия во время пандемии коронавируса.