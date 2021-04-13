В Украине каждая четвертая редакция сталкивается с препятствием журналистской работе под предлогом карантина. Журналисты местных СМИ жалуются на закрытость местной власти и избирательность допуска на мероприятия во время пандемии коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса редакторов и журналистов печатных СМИ, проведенного Национальным союзом журналистов Украины в марте-апреле 2021 года, пишет Страна.ua.

47 из 244 человек или 20% участников ответили утвердительно на вопрос, встречались ли они с препятствиями для посещения мероприятий с участием представителей власти под предлогом карантина.

Еще около 5% опрошенных отметили, что журналистам их редакции власти не сообщают о проведении мероприятий.

Таким образом, по меньшей мере у 25% представителей медиа во время карантина возникли проблемы в освещении деятельности органов власти.

Как рассказал журналист НТ «Неделя» Павел Зленко, в городе Тростянец Сумской области проводят закрытые сессии без представителей СМИ.

— В Тростянце вошло в практику из-за карантина проводить «закрытые сессии», где присутствуют только депутаты и аппарат совета. В местном суде также бывали случаи, когда журналистов не пускали на заседание, — привел пример Павел Зленко.

Наталья Зворыгина из «Запорожской правды» добавила, что ее не пустили на сессию облсовета, на которой приняли решение уничтожить принадлежащее ей здание.

Игорь Шевченко, представитель «ЛьНовин» констатировал, что возбуждено уже два уголовных дела из-за недопуска журналистов на мероприятия.

Об открытии аналогичного уголовного производства сообщил и Богдан Василенко из газеты «Гвозди Запорожья».

Сразу несколько журналистов из разных регионов Украины заявили, что многие из таких мероприятий проводятся секретно, с участием только «карманных» СМИ.

В некоторых областях журналистам ограничили свободный вход в административные здания.

— Чтобы попасть к главному зданию Одесского облсовета ОГА, журналисту нужно, чтобы на входе его встретил представитель соответствующей прессслужбы, — заявил Иван Мельник из «Черноморских новостей».

Недопущение журналистов на публичные мероприятия с участием представителей власти под предлогом соблюдения противоэпидемических ограничений — ситуация, присущая местной власти и в других областях.

О таких фактах сообщили в ходе опроса журналисты «Волынской газеты», газет «Твой выбор» и «Город вечерний» (Волынская область), газет «Эхо» (Житомирская область), «Карпаты» (Черновицкая область), «Кременчугское газеты» (Полтавская область), «Пульс: новости, факты, комментарии» (Днепропетровская область), «Родной край» (Ровенская область), «Ясно» (Закарпатская область), «Вечерняя Одесса» и «Татарбунарский вестник» (Одесская область), «Труженик Полесья» (Хмельницкая область), «Кременщина» Луганской области и другие.

Первый секретарь Национального союза журналистов Украины Лина Кущ заявила, что факт введения карантина никак не должен препятствовать работе представителей СМИ.

— В постановлении Кабинета министров об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий на территории Украины не содержится запрета на работу журналистов. Карантин не может быть основанием для непрозрачной деятельности органов власти и для помех в работе журналистов. Вместо ограничений местные власти должны организовать свою деятельность так, чтобы обеспечить открытость общества. Недопущение, игнорирование или сегрегация журналистов невозможным общественный контроль за действиями власти, создают почву для злоупотреблений, — написала Лина Кущ.

Напомним, Минздрав Молдовы включил журналистов во второй этап вакцинации от коронавируса. Руководителей СМИ просят предоставить списки сотрудников, которые хотят вакцинироваться.