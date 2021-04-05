Минздрав Молдовы включил журналистов во второй этап вакцинации от коронавируса. Руководителей СМИ просят предоставить списки сотрудников, которые хотят вакцинироваться.
Об этом сообщила врио главы молдовского минздрава Татьяна Затык в ответе Центру независимой журналистики, передает Newsmaker.
«Учитывая, что представители СМИ работают в коллективах, но им необязательно контактировать с людьми, которые болеют или имеют подозрения на коронавирус, их вакцинация пройдет на втором этапе», — отметила Татьяна Затык.
Она также добавила, что для всех представителей СМИ вакцинация пройдет независимо от их типа и организационной структуры. В письме Затык также просит медиа предоставить списки сотрудников, которые хотят вакцинироваться.
В конце марта неправительственные организации и СМИ призвали министерство здравоохранения на втором этапе вакцинации привить от коронавируса журналистов, чья деятельность связана с риском заразиться.
В Молдове вакцинация от коронавируса началась 2 марта. По плану властей, вакцинацию проведут в три этапа. За первые два месяца вакцинации планируют привить 70 тыс. медработников и соцработников. На втором этапе, в течение следующих четырех месяцев, прививки будут делать людям старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями, педагогам, сотрудникам правоохранительных органов, военным и работникам тюрем. Это, по подсчетам минздрава, около 733 тысяч человек.
На третьем этапе будут вакцинировать все остальное население. Он продлится до тех пор, пока в стране не сформируется коллективный иммунитет. Для этого, по информации ВОЗ, надо привить 70% населения. В Молдове это 2,5 миллиона человек.
Второй этап вакцинации — людей старше 60 лет и людей от 18 лет до 60 лет с хроническими заболеваниями, — начался 1 апреля.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 4 апреля, в Николаевской области вакцину от COVID-19 получили 60 человек.
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Минздрав Молдовы включил журналистов во второй этап вакцинации от коронавируса. Руководителей СМИ просят предоставить списки сотрудников, которые хотят вакцинироваться.
Об этом сообщила врио главы молдовского минздрава Татьяна Затык в ответе Центру независимой журналистики, передает Newsmaker.
«Учитывая, что представители СМИ работают в коллективах, но им необязательно контактировать с людьми, которые болеют или имеют подозрения на коронавирус, их вакцинация пройдет на втором этапе», — отметила Татьяна Затык.
Она также добавила, что для всех представителей СМИ вакцинация пройдет независимо от их типа и организационной структуры. В письме Затык также просит медиа предоставить списки сотрудников, которые хотят вакцинироваться.
В конце марта неправительственные организации и СМИ призвали министерство здравоохранения на втором этапе вакцинации привить от коронавируса журналистов, чья деятельность связана с риском заразиться.
В Молдове вакцинация от коронавируса началась 2 марта. По плану властей, вакцинацию проведут в три этапа. За первые два месяца вакцинации планируют привить 70 тыс. медработников и соцработников. На втором этапе, в течение следующих четырех месяцев, прививки будут делать людям старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями, педагогам, сотрудникам правоохранительных органов, военным и работникам тюрем. Это, по подсчетам минздрава, около 733 тысяч человек.
На третьем этапе будут вакцинировать все остальное население. Он продлится до тех пор, пока в стране не сформируется коллективный иммунитет. Для этого, по информации ВОЗ, надо привить 70% населения. В Молдове это 2,5 миллиона человек.
Второй этап вакцинации — людей старше 60 лет и людей от 18 лет до 60 лет с хроническими заболеваниями, — начался 1 апреля.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 4 апреля, в Николаевской области вакцину от COVID-19 получили 60 человек.