Минздрав Молдовы включил журналистов во второй этап вакцинации от коронавируса. Руководителей СМИ просят предоставить списки сотрудников, которые хотят вакцинироваться.

Об этом сообщила врио главы молдовского минздрава Татьяна Затык в ответе Центру независимой журналистики, передает Newsmaker.

«Учитывая, что представители СМИ работают в коллективах, но им необязательно контактировать с людьми, которые болеют или имеют подозрения на коронавирус, их вакцинация пройдет на втором этапе», — отметила Татьяна Затык.

Она также добавила, что для всех представителей СМИ вакцинация пройдет независимо от их типа и организационной структуры. В письме Затык также просит медиа предоставить списки сотрудников, которые хотят вакцинироваться.

В конце марта неправительственные организации и СМИ призвали министерство здравоохранения на втором этапе вакцинации привить от коронавируса журналистов, чья деятельность связана с риском заразиться.

В Молдове вакцинация от коронавируса началась 2 марта. По плану властей, вакцинацию проведут в три этапа. За первые два месяца вакцинации планируют привить 70 тыс. медработников и соцработников. На втором этапе, в течение следующих четырех месяцев, прививки будут делать людям старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями, педагогам, сотрудникам правоохранительных органов, военным и работникам тюрем. Это, по подсчетам минздрава, около 733 тысяч человек.

На третьем этапе будут вакцинировать все остальное население. Он продлится до тех пор, пока в стране не сформируется коллективный иммунитет. Для этого, по информации ВОЗ, надо привить 70% населения. В Молдове это 2,5 миллиона человек.

Второй этап вакцинации — людей старше 60 лет и людей от 18 лет до 60 лет с хроническими заболеваниями, — начался 1 апреля.