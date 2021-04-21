Суд присяжных в Миннеаполисе (штат Миннесота) признал экс-полицейского Дерека Шовена виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом пишет НВ со ссылкой на CNN.

Все 12 присяжных единогласно признали Шовена виновным по всем трем пунктам обвинения: в умышленном убийстве второй степени (без отягчающих обстоятельств), непредумышленном убийстве и в убийстве третьей степени, которым считается грубое неуважение к человеческой жизни, по неосторожности повлекшее смерть.

Шовену грозит до 40 лет лишения свободы.

Первоначально вынести свой вердикт коллегия должна была накануне. Однако обсуждение дела затянулось, из-за чего суд перенес заседание. На это время присяжные были изолированы, она провели ночь в гостинице.

Во время суда экс-полицейский находился на свободе, поскольку был выпущен под залог. После оглашения вердикта Шовена отправили в тюрьму, где он будет ждать окончательного приговора — по сроку заключения.

Телеканал уточняет, что оглашение приговора запланировано через восемь недель.

Напомним, власти штата Миннесота выплатят $27 миллионов семье убитого полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.