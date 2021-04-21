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В пункте пропуска на границе служебный пес отыскал наркотические вещества у украинца, который привез их из РФ.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
41-летний мужчина направлялся в Запорожье из Москвы, во время проверки на содержимое его рюкзака отработала натасканная на поиск наркотиков служебная собака, внутри наплечника правоохранители нашли свертки весом в 117 грамм с белым, порошкообразным веществом.
Мужчина отказался объяснить что это за вещество, которое направили на экспертизу, продолжаются следственные действия для установления всех подробностей происшествия.
Напомним, пограничники рассказали о работе их четвероногих коллег по результатам одиннадцати месяцев 2020 года, а также показали фото своих помощников.
В пункте пропуска на границе служебный пес отыскал наркотические вещества у украинца, который привез их из РФ.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
41-летний мужчина направлялся в Запорожье из Москвы, во время проверки на содержимое его рюкзака отработала натасканная на поиск наркотиков служебная собака, внутри наплечника правоохранители нашли свертки весом в 117 грамм с белым, порошкообразным веществом.
Мужчина отказался объяснить что это за вещество, которое направили на экспертизу, продолжаются следственные действия для установления всех подробностей происшествия.
Напомним, пограничники рассказали о работе их четвероногих коллег по результатам одиннадцати месяцев 2020 года, а также показали фото своих помощников.