В пункте пропуска на границе служебный пес отыскал наркотические вещества у украинца, который привез их из РФ.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

41-летний мужчина направлялся в Запорожье из Москвы, во время проверки на содержимое его рюкзака отработала натасканная на поиск наркотиков служебная собака, внутри наплечника правоохранители нашли свертки весом в 117 грамм с белым, порошкообразным веществом.

Мужчина отказался объяснить что это за вещество, которое направили на экспертизу, продолжаются следственные действия для установления всех подробностей происшествия.

Напомним, пограничники рассказали о работе их четвероногих коллег по результатам одиннадцати месяцев 2020 года, а также показали фото своих помощников.