Подавляющее большинство испорченных доз вакцины от коронавируса AstraZeneca приходится на Ивано-Франковскую область, это произошло из-за особенностей введения вакцины и волнения медиков.

Об этом в эфире телеканала Галичина сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Дзьомбак.

— Мобильные бригады, которые проводят вакцинацию, они достаточно переживали с той стороны, набирая в шприц дозу, чтобы это была полноценная доза для того, чтобы не уменьшить дозу и не убавить эффект от вакцинации. В настоящее время дополнительно проведено обучение. Этот вопрос уже закрыт, — сказал Владимир Дзьомбак.

По его словам, медики считали, что после вакцинации ряда пациентов в ампуле, которая рассчитана на 10 доз, оставалось меньше одной дозы, хотя на самом деле того количества хватило бы для прививки.

— Во флаконе нет градуировки. И из-за боязни, что будет введена меньшая доза, то получилось, что что-то оставалось во флаконе. Больше всего переживалось, чтобы эти дозы не были кому-то переданы. Здесь никаких злоупотреблений нет, — пояснил Владимир Дзьомбак.

Главный санврач Прикарпатья Руслан Савчук добавил, что эти дозы вакцины никто не продавал, их сразу утилизировали.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в Николаевской области сложная ситуация с COVID-19.