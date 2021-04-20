Самая тяжелая ситуация с коронавирусом сейчас в Киеве, в Киевской, Одесской, Сумской, Николаевской и Харьковской областях.

Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

В этих регионах большая заполненность коек с кислородом.

— Самая тяжелая ситуация в городе Киев и Киевской области, в Одесской, Сумской, Николаевской и Харьковской областях. В столице на сегодняшний день занято почти 75% коек с кислородом, в Киевской области – 70%, в Одесской области 73%, в Сумской области – 69,5%, – сказал Максим Степанов.

При этом соблюдение карантинных ограничений гражданами позволило Украине пройти пик третьей волны заболеваемости COVID-19, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Хотел бы начать со сдержанного оптимизма. Мы сейчас находимся в третьей волне коронавирусной болезни. Мы все видим, как на сегодняшний день трудно и с каким количеством случаев ежедневно мы сталкиваемся. Но в то же время мы можем констатировать, что мы прошли пик заболеваемости, – сказал Максим Степанов.

По состоянию на вторник, 20 апреля, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 404 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 15 человек умерло от последствий коронавируса.