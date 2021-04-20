По состоянию на вторник, 20 апреля, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 404 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 15 человек умерло от последствий коронавируса.

Соответствующие данные опубликовала Николаевская ОГА.

Также было зафиксировано 7 случаев и среди медиков. Всего за время пандемии в Николаевской области зарегистрированы болезни у 2118 медработников.

Данные по районам области: всего (на сегодня):

Николаев - 38386 (+192)

Первомайск - 2362 (+4)

Южноукраинск - 1821 (+4)

Вознесенск - 1562 (+11);

Очаков - 1198 (+12).

На других административных территориях, в том числе отдельных территориальных общин, зарегистрировано 59466 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них за минувшие сутки - 73.

Выздоровели больных за сутки - 544, всего выздоровели - 47130. Умерло всего от последствий в Николаевской области COVID-19 - 1462.

Всего за время пандемии в Николаевской области было зарегистрировано 59689 подтвержденных заболеваний. Больше всего заболевших в Николаеве - 192, за все время - 38396.

Напомним, что всего в Украине выявлено за прошедшие сутки 8940 новых случаев коронавируса. В тоже время, на Николаевщине вакцинировали 210 человек за прошедшие сутки, а с начала кампании - 14 144.