За прошедшие сутки, 19 апреля, в Украине выявили 8940 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В частности, заболели 414 ребенка и 251 медработник.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.

От осложнений, связанных с течением заболевания, скончались 367 пациентов, выздоровели – 12 тысяч 75 людей. В больницу были вынуждены забрать 2042 человека.

За сутки было совершено 77 678 тестирований (в частности методом ПЦР — 37 557, методом ИФА — 16 815, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 23 306).

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 миллион 961 тысяча 956 человек. При этом выздоровели 1 499 752, а от осложнений, связанных с течением заболевания, скончались 40 367.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал сроки взятия пандемии коронавируса под контроль. По его мнению, ситуация с распространением инфекции может разрешиться в ближайшие месяцы.