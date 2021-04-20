Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал сроки взятия пандемии коронавируса под контроль. По его мнению, ситуация с распространением инфекции может разрешиться в ближайшие месяцы.
Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.
При этом Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что обеспокоен «тревожными темпами» распространения коронавируса в мире среди возрастной группы людей от 25 до 59 лет.
— У нас есть инструменты, чтобы взять эту пандемию под контроль в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансировано, — сказал глава ВОЗ.
Напомним, комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям заявил в понедельник, что он против требований международных путешественников иметь доказательства вакцинации, отчасти на том основании, что такая мера усугубит несправедливость.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал сроки взятия пандемии коронавируса под контроль. По его мнению, ситуация с распространением инфекции может разрешиться в ближайшие месяцы.
Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.
При этом Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что обеспокоен «тревожными темпами» распространения коронавируса в мире среди возрастной группы людей от 25 до 59 лет.
— У нас есть инструменты, чтобы взять эту пандемию под контроль в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансировано, — сказал глава ВОЗ.
Напомним, комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям заявил в понедельник, что он против требований международных путешественников иметь доказательства вакцинации, отчасти на том основании, что такая мера усугубит несправедливость.