Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал сроки взятия пандемии коронавируса под контроль. По его мнению, ситуация с распространением инфекции может разрешиться в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

При этом Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что обеспокоен «тревожными темпами» распространения коронавируса в мире среди возрастной группы людей от 25 до 59 лет.

— У нас есть инструменты, чтобы взять эту пандемию под контроль в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансировано, — сказал глава ВОЗ.

Напомним, комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям заявил в понедельник, что он против требований международных путешественников иметь доказательства вакцинации, отчасти на том основании, что такая мера усугубит несправедливость.