Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям заявил в понедельник, что он против требований международных путешественников иметь доказательства вакцинации, отчасти на том основании, что такая мера усугубит несправедливость.
Об этом говорится в заявлении комитета, пишет ZN.ua.
— Не требовать доказательства вакцинации в качестве условия въезда, учитывая ограниченные (хотя и растущие) данные об эффективности вакцин в снижении передачи и сохраняющуюся несправедливость в глобальном распределении вакцин, — говорится в заявлении.
— Государствам-участникам настоятельно рекомендуется признать, что требования доказательства вакцинации могут усугубить неравенство и способствовать дифференцированной свободе передвижения, — добавил комитет.
Рекомендация группы исходит из того, что многие страны обдумывают запуск паспортов вакцины для путешественников, а также для других видов деятельности, включая спорт.
Идея, однако, вызвала критику, многие говорили, что это приведет к дискриминации между молодыми и старыми, а также богатыми и бедными. Некоторые также выразили обеспокоенность по поводу конфиденциальности.
Страны-члены Европейского союза уже согласовали сертификаты на вакцины, Китай запустил программу сертификатов здоровья для путешественников, а авиакомпании также рассматривают возможность требования доказательства вакцинации.
Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям заявил в понедельник, что он против требований международных путешественников иметь доказательства вакцинации, отчасти на том основании, что такая мера усугубит несправедливость.
Об этом говорится в заявлении комитета, пишет ZN.ua.
— Не требовать доказательства вакцинации в качестве условия въезда, учитывая ограниченные (хотя и растущие) данные об эффективности вакцин в снижении передачи и сохраняющуюся несправедливость в глобальном распределении вакцин, — говорится в заявлении.
— Государствам-участникам настоятельно рекомендуется признать, что требования доказательства вакцинации могут усугубить неравенство и способствовать дифференцированной свободе передвижения, — добавил комитет.
Рекомендация группы исходит из того, что многие страны обдумывают запуск паспортов вакцины для путешественников, а также для других видов деятельности, включая спорт.
Идея, однако, вызвала критику, многие говорили, что это приведет к дискриминации между молодыми и старыми, а также богатыми и бедными. Некоторые также выразили обеспокоенность по поводу конфиденциальности.
Страны-члены Европейского союза уже согласовали сертификаты на вакцины, Китай запустил программу сертификатов здоровья для путешественников, а авиакомпании также рассматривают возможность требования доказательства вакцинации.