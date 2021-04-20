Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям заявил в понедельник, что он против требований международных путешественников иметь доказательства вакцинации, отчасти на том основании, что такая мера усугубит несправедливость.

Об этом говорится в заявлении комитета, пишет ZN.ua.

— Не требовать доказательства вакцинации в качестве условия въезда, учитывая ограниченные (хотя и растущие) данные об эффективности вакцин в снижении передачи и сохраняющуюся несправедливость в глобальном распределении вакцин, — говорится в заявлении. — Государствам-участникам настоятельно рекомендуется признать, что требования доказательства вакцинации могут усугубить неравенство и способствовать дифференцированной свободе передвижения, — добавил комитет.

Рекомендация группы исходит из того, что многие страны обдумывают запуск паспортов вакцины для путешественников, а также для других видов деятельности, включая спорт.

Идея, однако, вызвала критику, многие говорили, что это приведет к дискриминации между молодыми и старыми, а также богатыми и бедными. Некоторые также выразили обеспокоенность по поводу конфиденциальности.

Страны-члены Европейского союза уже согласовали сертификаты на вакцины, Китай запустил программу сертификатов здоровья для путешественников, а авиакомпании также рассматривают возможность требования доказательства вакцинации.