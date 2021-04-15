Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен напомнила о том, что COVID-паспорта будут признаваться везде в ЕС и будут доступны для каждого.

Об этом она написала в twitter.

Президент Европейской комиссии также отметила, что «цифровые зеленые сертификаты» — COVID-паспорта для путешествий во время пандемии коронавируса будут готовы к лету.

Она сообщила, что послы Евросоюза согласовали переговорную позицию, которую Совет ЕС отстаивать в переговорах с Европарламентом, по разработке и внедрению «цифровых зеленых сертификатов» для путешествий во время пандемии.

— Важный шаг вперед: он приближает нас ближе к нашей цели — ввести в действие сертификаты до июня, чтобы создать возможность европейцам безопасно путешествовать этим летом, — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен. — Сейчас мы должны оставаться сдержанными, но подготовка зависит от времени, — отметила она.

Напомним, ВОЗ все еще не рекомендует странам вводить COVID-паспорта. В то же время организация готова предоставить консультации странам по содержанию таких документов.