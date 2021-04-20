В Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 19 апреля, получили 210 человек. Всего от начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 14144 людям.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 12 144 человека.

Наибольшее количество прививок за 19 апреля было проведено во Львовской области - 1770 прививок, а за весь период прививочной кампании - в Киеве - 43 569 прививок.

Всего с начала кампании по вакцинации проведены 462 794 прививки. Вакцинировано - 462 791 человек, из них получили первую дозу - 462 789 человек завершили вакцинацию (получили две дозы) - 5 человек (из них 2 получили первую дозу за границей).

Вакцинацию проводили силами 232 мобильных бригад по иммунизации и 360 пунктов прививок.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов прогнозирует появление в Украине нового штамма коронавируса, который характеризуется двойной мутацией.