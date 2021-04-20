Глава Минздрава Максим Степанов прогнозирует появление в Украине нового штамма коронавируса, который характеризируется двойной мутацией.

Об этом он сказал министр в эфире «Украина 24», пишет ZN.ua.

— Мы прошли пик заболеваемости, это третья волна, я считаю, что мы прошли, и далее будем идти на снижение количества заболевших. Но это ни в коем случае не означает, что нам надо расслабляться. Еще раз подчеркну: очень важно, чтобы мы соблюдали правила, более того, в условиях тех мутаций, которые сопровождают этот вирус. У нас есть уже и британский, и южноафриканский штамм, и мы это увидели по тяжести заболевания. Сейчас зафиксирована еще одна мутация, так называемая двойная мутация в Великобритании, Индии, Гонконге, — сказал Максим Степанов.

По его словам, COVID-19 «еще будет нас испытывать на прочность».

Максим Степанов также заявил, что новая вспышка заболеваемости возможна после майских праздников и Пасхи.

— Мы ожидаем после Пасхи, через три-четыре недели рост количества больных. Череда праздников, которые начинаются с 1 мая и продолжаются до 10 мая, сопровождается мобильностью населения. Все это будет добавлять количество заболевших, — сказал Максим Степанов.

При этом, по его словам, на сегодня ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась и пик заболеваемости пройден.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю по всей Украине заболело коронавирусом на 14 тысяч меньше людей, чем за предыдущую. Несколько областей в Центральной и Западной Украине близки к выходу из «красной зоны» карантина, однако эпидситуация в Киеве остается сложной.