Военно-морские силы Индонезии заявили, что с их радаров пропала подводная лодка KRI Nanggala-402 – власти страны просят помощи в поисках у соседних Австралии и Сингапура.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что субмарина проводила торпедные испытания к северу от острова Бали после чего пропала с радаров.

Представители оборонных ведомств Австралии и Сингапура не сразу ответили на запросы о комментариях, пишет СМИ.

Ранее подводная лодка морских сил самообороны Японии столкнулся с частным торговым судном в Тихом океане вблизи острова Шикоку.