В селе Трихаты Ольшанской ОТГ Николаевского района Николаевской области горел жилой дом, пожарных во-время предупредили внимательные соседи.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Сигнал о пожаре поступил 21 апреля в 01:48, на место происшествия выехали дежурные спасатели, которым удалось ограничить распространение пламени в 03:10, а через час потушить. Причиной инцидента стала неправильная эксплуатация печи.

Напомним, в Корабельном районе Николаева по улице Янтарной вечером 17 апреля вспыхнул мусор и использованные автомобильные шины.