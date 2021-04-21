В Николаевской области парень ехал на мотоцикле, не справился с управлением и упал, он получил травмы.

Об этом пишет полиция Николаевской области на своей странице в Facebook.

Вчера, 20 апреля, примерно в 17:30 в поселке Сухой Еланец 15-летний парень на мотоцикле Ява не справился с управлением, выехал на обочину и упал с транспортного средства.

В результате ДТП несовершеннолетнего с телесными повреждениями госпитализировали в Николаевской областной детской больнице.

Событие квалифицировали по признакам части 1 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, в январе в Первомайске в ДТП погиб 27-летний пассажир мотоцикла МТ-11: он выехал на полосу встречного движения, где врезался в ВАЗ-2115.