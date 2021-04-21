Асфальтное покрытие моста на автомобильной дороге Т-15-06 (Николаев-Доманевка-Березки), что у поворота на село Сливино, разрушено и несет аварийную опасность. В частности, въезд на мост и съезд с него покрыт ямами. Автомобилям приходится лавировать между выбоинами.

Об этом в письме на редакционную почту НикВестей сообщила жительница Николаева Елена К.

— Прошу вас обратить внимание наших чиновников на состояние асфальтного покрытия на на мосту, который проходит над трассой в направлении Одессы, выезд из города где раньше было КПП ГАИ, поворот на Сливино. По этому мосту проехать уже практически невозможно, въезд и съезд с моста весь в глубоких непроезжаемых ямах, объехать которые удается с трудом. Движение машин на мосту хаотичное, водители виляют-петляют в разные стороны, чтоб не угодить в яму, — написала женщина.

Читательница отметила, что уже обращалась по поводу состояния моста в облгосадминистрацию, однако обратной связи не получила.

— Это направление очень живое, сейчас дачный сезон, а там немало дач николаевцев, уже не говоря о жителях Сливино, Кирьяковки, Ларино, по этому же направлению приезжают гости города на фестиваль воздушных змеев. Короче говоря, ремонт асфальтного покрытия этого моста очень нужен, да и сама дорога на Сливино в некоторых местах в больших ямах. Надеюсь, что чиновники увидят, услышат и хоть какой-нибудь ямочный ремонт сделают. Это безопасность в первую очередь, — написала читательница.

Отметим, 17 февраля этого года Кабмин утвердил список автомобильных дорог, которые подлежат ремонту в рамках президентской программы «Большое строительство». Упомянутый мост с подходами на автомобильной дороге Т-15-06 (Николаев-Доманевка-Березки) вошел в этот список в разделе «Капитальный ремонт». Ремотные работы должны бать проведены в текущем году.

Напомним, на участке трассы Н-24 «Благовещенское-Николаев (через Вознесенск)» вблизи Новой Одессы стартовали строительные работы по спрямлению дороги и реконструкции, так называемого, Троицкого моста.