Киберполиция поймала николаевца на незаконных операциях с электронными деньгами, которые он совершал с помощью платежных систем, внесенных в санкционные списки СНБО Украины.

Об этом пишут в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По предварительным подсчетам, ежемесячный денежный оборот такого онлайн-обменника составлял более полутора миллиона гривен.

31-летнего преступника разоблачили сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Николаевской области совместно со следователями следственного управления ГУНП в Николаевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Правоохранители установили, что в 2019 году злоумышленник создал и администрировал сайт по предоставлению услуг онлайн обмена электронных денег и криптовалюты. Он осуществлял финансовые операции с электронными деньгами российских платежных систем «QiwiWallet», «WebMoney» и «Яндекс.Деньги», которые запрещены на территории Украины.

Желающие осуществить денежные операции оформляли заявку на сайте и получали услугу. После этого клиент перечислял средства на банковский счет злоумышленника в национальной валюте, получая эквивалент на электронные или крипто-кошельки.

От каждой операции, проходивших через его сайт, николаевец получал немалую комиссию: она могла достигать 30% от суммы переведенных средств.

В результате обысков по местам жительства задержанного изъяли мобильные телефоны, платежные карточки разных банков, компьютерную технику, где обнаружили информацию, подтверждающую преступную деятельность, а также другие вещественные доказательства.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 200 «Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления», что наказывается штрафом до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Продолжается следствие.

Напомним, ранее Нацполиция разоблачила деятельность финансовой пирамиды. Махинаторы обещали вкладчикам пассивный годовой доход до 350%.