В Ингульском районе Николаева зафиксировали сбыт неизвестной алкогольной продукции сразу в нескольких заведениях торговли.

Об этом пишет пресс-служба Главного управления ГНС в Николаевской области.

Специалисты управления налогового аудита ГУ ГНС на Николаевщине проверили торговые объекты в Ингульском районе города. Контроль осуществили в рамках детализации рынка подакцизных товаров.

В ходе такой проверки обнаружили три заведения, в которых торговали напитком сомнительного происхождения. Жидкость имела резкий запах спирта, такой «алкоголь» разливался из используемых пластиковых бутылок газировок известных марок. Специалисты установили, что употребление этого продукта может нести опасность для здоровья.

После проверки в Ингульский отдел полиции ГУНП Николаевской области передали заявление о совершении правонарушения.

Напомним, в Одесской области на украинско-молдавской границе правоохранители обрезали сто метров подземного трубопровода, предположительно, его проложили для транспортировки алкогольной продукции.