На Харьковщине пограничники остановили мужчину и женщину, которые проходили по наводке, как участники незаконных вооруженных формирований так называемых «Л/ДНР».

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

На пункте пропуска пограничники вместе с оперативниками СБУ в ходе операции задержали гражданина Украины 1990 года рождения и гражданку Украины 1976 года рождения.

После проверки баз данных подтвердилось, что задержанные воевали против ВСУ на Донбассе как комбатанты.

Двоих боевиков передали в руки правоохранительных органов, открыто уголовное производство по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины «Создание террористической группы или террористической организации». Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Житомирской области прокуратура предъявила подозрение трем выходцам из Донбасса и одному из Николаевщины в работе на террористические формирования: злоумышленники участвовали в боях против ВСУ, как комбатанты, с оружием в руках.