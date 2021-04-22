Сотрудники Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа выявили нарушителей, которые ловили рыбу в период нереста.

Об этом пишут в пресс-службе ведомства.

18 апреля в ходе рейдовой отработки территории Кривоозерской объединенной территориальной общины Николаевской области на водоеме у села Очеретня обнаружили местных жителей, которые ловили рыбу во время весенне-летнего нерестового запрета.

Такими действиями они нарушили пункты 3.14 и 4.4 Правил любительского и спортивного рыболовства. В отношении нарушителей составлены админпротоколы по частям 3 и 4 статьи 85 КоАП.

Ранее инспекторы рыбоохранного патруля обнаружили нарушителя, который ловил рыбу сетями без разрешения на промысел. Злоумышленник нанес убытки размером 25 874 гривен.