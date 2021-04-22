В Национальном парке Крюгера обезврежены сразу две группы браконьеров, в одном случае помогли животные.

Об этом сообщает «Вокруг Света. Украина».

За минувшие выходные была арестована группа из трех человек, подозреваемых в браконьерстве. При них обнаружены боеприпасы, глушитель и два крупнокалиберных охотничьих ружья. Ни одно животное не погибло. Еще одна группа браконьеров получила неожиданный отпор со стороны животных.

17 апреля рейнджеры заметили присутствие посторонних на природоохранной территории . В погоню были отправлены специалисты со служебными собаками, а также воздушное подразделение Airwing. В свою очередь браконьеры, бросив припасы и оружие, попытались убежать, но на их пути оказалось стадо слонов. Множество слонов — уже опасная компания, но в данном случае люди столкнулись в основном с самками с детьми, готовыми защищать молодняк любыми способами.

К моменту, когда рейнджеры настигли нарушителей, один из них уже был затоптан разъяренными слонами. Второй был задержан. У него при себе было оборудование для браконьерства, в том числе винтовка и топор. По его словам, третий член группы получил травму глаза и успел убежать. Ведутся его поиски.

Представители парка надеются, что это происшествие послужит браконьерам уроком.

Напомним, на Николаевщине разоблачили браконьера — он нанес убытки почти в 26 тысяч гривен.