В четверг, 22 апреля, в Рубежном Луганской области произошел пожар на территории одной из воинских частей.

Об этом сообщили в Луганской областной государственной администрации, реагируя на панические сообщения в соцсетях.

По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза.

Первый заместитель городского главы Рубежного Дмитрий Конов добавил, что в результате пожара никто не пострадал.

Напомним, в Житомирской области прокуратура предъявила подозрение трем выходцам из Донбасса и одному из Николаевщины в работе на террористические формирования: злоумышленники

против ВСУ, как комбатанты, с оружием в руках.