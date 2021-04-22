В четверг, 22 апреля, в Рубежном Луганской области произошел пожар на территории одной из воинских частей.
Об этом сообщили в Луганской областной государственной администрации, реагируя на панические сообщения в соцсетях.
По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза.
— Ситуация контролируется. Я прошу горожан сохранять спокойствие, - заверил глава облгосадминистрации Сергей Гайдай.
Первый заместитель городского главы Рубежного Дмитрий Конов добавил, что в результате пожара никто не пострадал.
В четверг, 22 апреля, в Рубежном Луганской области произошел пожар на территории одной из воинских частей.
Об этом сообщили в Луганской областной государственной администрации, реагируя на панические сообщения в соцсетях.
По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза.
— Ситуация контролируется. Я прошу горожан сохранять спокойствие, - заверил глава облгосадминистрации Сергей Гайдай.
Первый заместитель городского главы Рубежного Дмитрий Конов добавил, что в результате пожара никто не пострадал.