Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выявило массовое загрязнение вакцин от коронавируса компании Johnson & Johnson.

Их производили на заводе биотехнологической фирмы Emergent BioSolutions в штате Балтимор, его работа приостановлена, сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление FDA.

По данным телеканала, при производстве загрязнению подверглись миллионы доз вакцин Johnson & Johnson из-за проблем с исходным сырьем. Отмечается, что американский регулятор подготовил отчет, в котором обозначены проблемы, выявленные на заводе. Среди них — несоблюдение правил по предотвращению загрязнения препарата, несоответствие помещений производству вакцины, недостаточная подготовка сотрудников, а также антисанитария.

Ранее сообщалось, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и Центры по контролю за заболеваниями прекратило использование вакцины на федеральных объектах и призвало штаты сделать это, пока они изучали вопросы безопасности: зафиксировано 6 верифицированных случаев тромбоза после инъекции.