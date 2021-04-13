Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и Центры по контролю за заболеваниями прекратят использование вакцины на федеральных объектах и призовут штаты сделать это, пока они изучают вопросы безопасности: зафиксировано 6 верифицированных случаев тромбоза после инъекции.

Об этом пишет New York Times.

Во всех шести случаях тромбоза прививку получили женщины в возрасте от 18 до 48 лет. Одна женщина умерла, а вторая женщина в Небраске была госпитализирована в критическом состоянии.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, на сегодняшний день почти семь миллионов человек в Соединенных Штатах получили прививки Johnson & Johnson, и еще примерно девять миллионов доз было отправлено в штаты.

— Мы рекомендуем сделать паузу в использовании этой вакцины из соображений осторожности, — посоветовал доктор Питер Маркс, директор Центра оценки и исследований биологических препаратов Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Хотя этот шаг был оформлен как рекомендация для практикующих врачей в штатах, ожидается, что федеральное правительство приостановит введение прививки на всех федеральных объектах вакцинации. Федеральные чиновники ожидают, что чиновники здравоохранения штата воспримут это как сигнал к тому же. В течение двух часов после тревожного объявления губернатор штата Огайо Майк ДеВайн посоветовал всем поставщикам медицинских услуг в своем штате временно прекратить делать прививки Johnson & Johnson. Штаты Нью-Йорк и Коннектикут быстро последовали его примеру.

Ученые из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и из Центров по контролю за заболеваниями совместно исследуют возможные связи между вакциной и тромбозом и определят, действительно ли следует продолжать разрешать использование вакцины для всех взрослых или ограничивать разрешение.

В пресс-релизе Johnson & Johnson говорится, что четкой связи между вакциной и тромбозом не успели зафиксировать.

— Нам известно, что при вакцинации против Covid-19 сообщалось о тромбоэмболических событиях, в том числе тромбоцитопении. В настоящее время не установлено четкой причинно-следственной связи между этими редкими событиями и вакциной Johnson & Johnson против Covid-19, — заявили в компании.

Напомним, компания AstraZeneca работает над установлением причин тромбообразования после вакцинации ее препаратом от коронавируса. Также в компании подчеркнули, что речь идет об очень редких случаях.