Сегодня, 22 апреля, около 15:00 в Мариуполе мужчина с топором ворвался в супермаркет АТБ на проспекте Нахимова и начал все крушить.

Об этом информирует LB.ua.

Мужчина якобы был возмущен тем, что кто-то в магазине ударил его жену из-за отсутствия маски. Больше всего от действий дебошира пострадали кассы и полки с сигаретами. О пострадавших сотрудниках или посетителях магазина не сообщается.

В полиции доложили, что личность мужчины установлена на месте. По какой именно статье будет возбуждено дело, правоохранители сказать пока не могут.

Инцидент прокомментировал заместитель главы МВД Антон Геращенко.

— Буян, который разнес топором кассы в одном из супермаркетов в Мариуполе, задержан полицией. У него дома проводится обыск. Ему будут предъявлены обвинения по статье хулиганство и уничтожение чужого имущества, — сказал Антон Геращенко.

Он также рассказал, что причиной таких действий мужчины стала обида за то, что кто-то из посетительниц этого супермаркета подрался с его женой.

Напомним, 7 апреля группа людей, представляющихся журналистами и отрицающих существование коронавируса, пришла в супермаркет «Мида», расположенный в «Сотке» на Соборной в Николаеве, и снимала реакцию людей на их поведение.