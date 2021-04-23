Сотрудники налоговой службы проверили одно из торговых заведений города. Там обнаружили более 500 пачек табака для кальянов без акцизных марок.

Об этом пишут в Главном управлении ГНС в Николаевской области.

Недавно специалисты управления налогового аудита ГУ ГНС в Николаевской области совместно с работниками налоговой полиции ГУ ГФС проверили магазин в центре Николаева, где торговали табаком для кальянов.

В ходе проверки установили, что в заведении хранят и продают табак иностранного происхождения без акцизных марок. Товар в количестве 525 единиц на сумму 33 тысячи гривен изъяли, субъекта хозяйственной деятельности заставят заплатить штраф.

Напомним, в Ингульском районе Николаева зафиксировали сбыт неизвестной алкогольной продукции сразу в нескольких заведениях торговли.