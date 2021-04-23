В пятницу, 23 апреля, у перекрытого моста возле Южноукраинска автомобиль Lexus скатился разрытый ров.

Об этом сообщается в Viber-группе «ДТП и дороги Николаева и области».

Происшествие произошло возле перекрытого моста, водитель Lexus, видимо, не внял предупреждениям и вместо объездной дороги выбрал опасный путь, в следствие чего угодил в место проведения работ, завалившись на бок.

На данный момент нет информации о количестве пострадавших и деталях инцидента.

Ранее НикВести сообщали, что на трассе Н-24 в районе Южно-Украинской АЭС Служба автодорог в Николаевской области закрывает проезд с 5 апреля по 20 мая.