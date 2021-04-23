В Украине разоблачили хакера, который пытался похитить персональные данные сотрудников Службы безопасности Украины. Он действовал по заказу спецслужб Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Хакером оказался житель Львовской области, который «охотился» за данными сотрудников СБУ через вредоносное программное обеспечение. Он финансировался российскими кураторами через запрещенную платежную систему «Яндекс. Деньги».

Злоумышленник совершал рассылку спам-сообщений в мессенджере WhatsАpp на личные номера сотрудников СБУ.

«Они содержали ссылку на сайт, что хостится с территории РФ. После перехода на сайт происходила автоматическая загрузка «папки с архивом». В ней открывался якобы список сотрудников СБУ, за убийство которых боевики террористических организаций «Л/ДНР» предлагают денежное вознаграждение», — сообщили в СБУ.

По выводам экспертов, архивный документ содержал вирус, который предоставлял доступ к информации на пораженных устройствах. В частности, к ключам доступа к банковской системе, почтовых сервисов и аккаунтов соцсетей.

Во время проведения обысков по месту жительства хакера правоохранители изъяли:

5 GSM шлюзов на 78 онлайн-каналов;

компьютерное оборудование с вредным программным обеспечением;

мобильные устройства и флэш-накопители;

почти 4000 SIM-карт украинских мобильных операторов.

Следствие продолжается.

Напомним, группа хакеров из Украины нанесла ущерб европейским и американским банкам на сумму в около 2,5 миллиарда долларов. Хакеры совершали массовые кибератаки на сервисы банковских учреждений Европы и США.