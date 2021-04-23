У гражданки РФ истекло разрешение находиться в Украине, женщина попыталась замять вопрос на границе за 5 тысяч российских рублей.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

На Сумщине правоохранители установили, что россиянка превысила допустимый срок нахождения в Украине, а она решила дать взятку размером в пять тысяч рублей.

Правоохранители отказались от неправомерной выгоды и вернули нарушительницу домой, в Российскую Федерацию.

Ранее НикВести сообщали, что на контрольном пункте у гражданки Украины выявили паспорт так называемой «ДНР», она попросила пограничников проигнорировать находку, предложив 4 тысячи гривен платы за молчание.