Отделение полиции №6 Николаевского районного управления ГУ Нацполиции в Николаевской области разыскивает Викторию Новорождину, ученицу 11 класса, которая вчера вечером, 22 апреля, покинула учебное заведение в селе Антоновка и до сих пор о ее месте нахождения ничего не известно.

Об этом сообщается на странице Нацполиции Николаевской области в Facebook.

Приметы: рост 166 см, волосы короткие темные, глаза карие. Была одета в красную короткую болоньевую куртку, черные лосины.

— Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить в отделение полиции № 6 Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области по адресу: Новая Одесса, ул. Центральная, 172 или по телефонам (05167) 2-13-02, (0512) 53-13-45, 093-858-68-58 или 102, — сказано в сообщении полиции.

Отметим, что ранее полиция объявила о розыске еще одной ученицы этого же учебного заведения — Инны Говор.