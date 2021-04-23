В Николаевской области сотрудники контрразведки предотвратили незаконный вывоз оборудования для военных кораблей.

Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщили в пресс-службе СБУ.

Сделку организовали представители местной коммерческой структуры, специализирующейся на проектировании и изготовлении судовых и промышленных вентиляционных систем. Контрабандисты пытались вывезти комплектующие за границу под видом гражданской продукции.

— Для реализации схемы дельцы внесли в сопроводительной документации недостоверные сведения о происхождении груза и сфере его дальнейшего использования, — говорится в сообщении.

Подделав документы, представители коммерческой структуры, собирались переправить оборудование в одну из стран Центральной Америки.

Напомним, Служба безопасности блокировала деятельность банды, которая получала миллионные «прибыли» от сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ в различные регионы страны.