Мужчине из Очакова вменяют вину за психологическое насилие над собственной матерью, ранее он уже привлекался к ответственности за подобные нарушения.

Об этом пишут на сайте Николаевской областной прокуратуры.

Досудебное расследование установило, что с декабря 2020 года по март 2021 мужчина грубо оскорблял свою 63-летнюю мать, используя нецензурную брань.

Злоумышленник неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия. Его обвиняют по статье 126-1.

Мужчине грозит наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов, ареста на срок до шести месяцев, ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, за три прошедших месяца 2021 года в полицию Николаевской области суммарно поступило 900 обращений по фактам домашнего насилия.