За три прошедших месяца 2021 года в полицию Николаевской области суммарно поступило 900 обращений по фактам домашнего насилия.

Об этом пишут на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Сотрудники подразделений полиции Николаевской области в целом составили 764 протокола по статье 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания».

Также начато 124 уголовных производства, в том числе 24 по статье 126-1 «Домашнее насилие» по фактам систематического рукоприкладства в отношении членов семьи.

Кроме того, открыли 3 уголовных производства по фактам невыполнения ограничительных предписаний и непрохождения программы для обидчиков по статье 390-1.

На учете полиции находятся 479 нарушителей. В подавляющем большинстве это мужчины (89,4%). Всего на таком учете состоит 1935 человек (91% — мужчины).

Относительно 262 лиц, которые совершили насилие по отношению к домочадцам, применили запретительные предписания, а у двух обидчиков изъяли оружие и аннулировали разрешения на право его хранения.

Напомним, 18 марта в Николаеве запустили первое социальное предприятие в городе – «GG Space». Это социальное кафе, коворкинг и бьюти-салон против домашнего насилия.