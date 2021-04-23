В Тернополе правоохранители задержали вандала, который на протяжении двух ночей повредил около 80 могил на местном кладбище в поисках металла.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 23 апреля.

— Сотрудники уголовного розыска вышли на след предполагаемого вора. Им оказался уроженец Херсонской области, 1978 года рождения. Мужчина переехал в Тернопольскую область шесть месяцев назад к знакомой. Ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал. Кражей металла с могил решил подзаработать на жизнь, — говорится в сообщении.

Злоумышленник повредил фамильные склепы и надгробные плиты. Похитил круглые металлические и бронзовые ручки с надгробных крышек, а также повредил гранитные отделочные плиты. Однако реализовать краденое вандал не успел. Все вещи, а это более 19 кг цветных металлов, изъяли правоохранители.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения, а также объявлении подозрения по статье о надругательстве над могилой (ч.3 ст.297 УК Украины).

Напомним, в декабре 2020 года на кладбище в селе Прибугское Витовского района Николаевской области неизвестные надругались над могилами.